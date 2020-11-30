Tesla炒作未完 入標指高位派貨 名家專欄 2020/11/30 分享： 美股接連創新高，對投資者而言，過去多年來只要在美股採取「逢低買入」的策略，只要有耐心基本上就能贏錢。就在美股三大指數接連創新高之際，焦點電動車股Tesla（美：TSLA）即將納人標指。究竟Tesla納 ... 撰文 : 侯景成 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中港趨融合 料評級難享溢價 2020/11/28 中港趨融合 料評級難享溢價 交易講場 - 傳統車企電動化 力谷估值追Tesla 2020/11/27 傳統車企電動化 力谷估值追Tesla 交易講場 - 第二上市股份吸北水落空 小米翻版？ 2020/11/26 第二上市股份吸北水落空 小米翻版？ 交易講場 - 新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？ 2020/11/25 新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？ 交易講場 - 參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？ 2020/11/24 參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？ 美股 指數 A股 買入 基金 Facebook ETF 期權 Tesla 電動車 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入