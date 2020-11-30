  • 18°C
香港時間 : 20201130日 (週一) 03:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Tesla炒作未完 入標指高位派貨

名家專欄 2020/11/30

分享：

美股接連創新高，對投資者而言，過去多年來只要在美股採取「逢低買入」的策略，只要有耐心基本上就能贏錢。就在美股三大指數接連創新高之際，焦點電動車股Tesla（美：TSLA）即將納人標指。究竟Tesla納

...

撰文 : 侯景成

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 中港趨融合 料評級難享溢價
2020/11/28
中港趨融合 料評級難享溢價
交易講場 - 傳統車企電動化 力谷估值追Tesla
2020/11/27
傳統車企電動化 力谷估值追Tesla
交易講場 - 第二上市股份吸北水落空 小米翻版？
2020/11/26
第二上市股份吸北水落空 小米翻版？
交易講場 - 新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？
2020/11/25
新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？
交易講場 - 參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？
2020/11/24
參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？
美股 指數 A股 買入 基金 Facebook ETF 期權 Tesla 電動車

上一篇文章

「鬼畜」「頂流」兩詞 背後經濟玄機

下一篇文章

土地政策隱藏關鍵點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版