「鬼畜」「頂流」兩詞 背後經濟玄機

觀察中國經濟，不僅要了解中國國情，還得嘗試去到中國「90後」、「00後」的世界，才算抬腳進門。如剛發生的《人民日報》點名馬保國事件，就得弄懂「鬼畜」、「頂流」這些新詞，弄懂這背後的經濟玄機。

說起《人民

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