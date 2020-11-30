「鬼畜」「頂流」兩詞 背後經濟玄機 名家專欄 2020/11/30 分享： 觀察中國經濟，不僅要了解中國國情，還得嘗試去到中國「90後」、「00後」的世界，才算抬腳進門。如剛發生的《人民日報》點名馬保國事件，就得弄懂「鬼畜」、「頂流」這些新詞，弄懂這背後的經濟玄機。 說起《人民 ... 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 五中討論跨越 經濟界重議「陷阱」 2020/11/28 五中討論跨越 經濟界重議「陷阱」 國情知聞 - 中國成電動車強國 完美示範雙循環 2020/11/27 中國成電動車強國 完美示範雙循環 國情知聞 - 世界轉向多貨幣體制 人幣迎機遇期 2020/11/26 世界轉向多貨幣體制 人幣迎機遇期 國情知聞 - 十四五規劃 「延遲退休」爭議 2020/11/25 十四五規劃 「延遲退休」爭議 國情知聞 - 李克強為明年經濟 釋出甚麼訊號？ 2020/11/24 李克強為明年經濟 釋出甚麼訊號？ 中國 經濟 英國 商業 日本 人民日報 太極 嗶哩嗶哩（美：BILI） 網紅 社交平台 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入