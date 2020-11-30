新冠疫苗終面世 有多少人會接種？ 名家專欄 2020/11/30 分享： 全球最具實力藥廠及頂尖專家不懈努力下，新冠病毒疫苗的好消息浪接浪，多款疫苗的第三階段測試結果都得出極高有效率，似乎已看見隧道盡頭的曙光。不過，接下來安排廣泛接種的計劃，卻面臨疫苗懷疑論考驗。 市場調查公 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 新冠疫苗效用高 終結疫情在望？ 2020/11/27 新冠疫苗效用高 終結疫情在望？ 國金札記 - 拜登外交點將 首重歐洲盟友 2020/11/26 拜登外交點將 首重歐洲盟友 國金札記 - 特朗普只顧大選 總統職責早忘掉 2020/11/25 特朗普只顧大選 總統職責早忘掉 國金札記 - 利淡因素夾擊 復飛難救波音 2020/11/24 利淡因素夾擊 復飛難救波音 國金札記 - 蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質 2020/11/23 蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質 疫情 新冠肺炎疫情 美國 特朗普 法國 疫苗 Google 晶片 災難 瑞德西韋 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入