港交所提高新上市盈利要求 加碼封殺老千股 財金 13:32 2020/11/30 分享： 港股作為全球主要IPO集資中心，過去10年一直高踞全球3大集資額市場之列。但本港新股表現每多強差人意，不單破底跌穿招股價的為數不少，上市後炒高散貨血洗股民的慘案更是比比皆事。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? 2020/11/27 舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? 【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 2020/11/26 【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 2020/11/25 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 2020/11/25 互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 美資大行唱淡年底行情 倒迫聯儲局加碼放水 2020/11/24 美資大行唱淡年底行情 倒迫聯儲局加碼放水 WMCH Global（08208） 集資 香港股票 社交平台 天任集團（01429） 濠江機電（01408） IPO 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入