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港交所提高新上市門檻 加碼封殺老千股

財金 13:32 2020/11/30

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港股作為全球主要IPO集資中心，過去10年一直高踞全球3大集資額市場之列。但本港新股表現每多強差人意，不單破底跌穿招股價的為數不少，上市後炒高散貨血洗股民的慘案更是比比皆事。

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欄名 : 透視中港美

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