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招行創新高後回吐 內銀仍有力？

名家專欄 2020/12/01

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資金轉炒周期性股份，此前大幅落後的內銀板塊近日成為資金寵兒，惟內銀昨先升後跌拖低大市，令人懷疑今輪升勢是否僅為「虛火」。有投資界人士認為，五大因素可望繼續推動內銀，仍然看好其走勢，並指現價入場性價比高

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撰文 : 謝智聰

欄名 : 交易講場

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