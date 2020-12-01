招行創新高後回吐 內銀仍有力？ 名家專欄 2020/12/01 分享： 資金轉炒周期性股份，此前大幅落後的內銀板塊近日成為資金寵兒，惟內銀昨先升後跌拖低大市，令人懷疑今輪升勢是否僅為「虛火」。有投資界人士認為，五大因素可望繼續推動內銀，仍然看好其走勢，並指現價入場性價比高 ... 撰文 : 謝智聰 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - Tesla炒作未完 入標指高位派貨 2020/11/30 Tesla炒作未完 入標指高位派貨 交易講場 - 中港趨融合 料評級難享溢價 2020/11/28 中港趨融合 料評級難享溢價 交易講場 - 傳統車企電動化 力谷估值追Tesla 2020/11/27 傳統車企電動化 力谷估值追Tesla 交易講場 - 第二上市股份吸北水落空 小米翻版？ 2020/11/26 第二上市股份吸北水落空 小米翻版？ 交易講場 - 新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？ 2020/11/25 新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？ 金融 銀行 國有內銀股 招商銀行（03968） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 農業銀行（01288） 建設銀行（00939） 人民幣 板塊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入