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美股創87年以來最大單月升幅 股災漸近?

財金 13:46 2020/12/01

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美股道指昨雖回落近300點，惟11月埋單計算仍大升近12%，創1987年1月以來最大單月升幅。惟當年美股投資者全面樂觀情緒主導下，美股卻於10月「黑色星期一」爆發股災。美股11月再錄歷史性升幅，又是否意味股災危機漸近呢?

...

欄名 : 透視中港美

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