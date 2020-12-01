美股創87年以來最大單月升幅 股災漸近? 財金 13:46 2020/12/01 分享： 美股道指昨雖回落近300點，惟11月埋單計算仍大升近12%，創1987年1月以來最大單月升幅。惟當年美股投資者全面樂觀情緒主導下，美股卻於10月「黑色星期一」爆發股災。美股11月再錄歷史性升幅，又是否意味股災危機漸近呢? ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 港交所提高新上市門檻 加碼封殺老千股 2020/11/30 港交所提高新上市門檻 加碼封殺老千股 舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? 2020/11/27 舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? 【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 2020/11/26 【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 2020/11/25 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 2020/11/25 互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 美國 經濟 財政政策 貨幣政策 美股 減息 鮑威爾 耶倫 拜登 市盈率 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入