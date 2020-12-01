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超美成全球最大消費市場  中美「脫鉤」恐成鏡中花

中國 15:53 2020/12/01

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拜登內閣國務卿人選布林肯早前表明，「中國是挑戰但不應完全脫鉤」，暗示特朗普時代力推的中美徹底脫鉤戰略，隨着美國「改朝換代」即將壽終正寢。

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