超美成全球最大消費市場 中美「脫鉤」恐成鏡中花 中國 15:53 2020/12/01 分享： 拜登內閣國務卿人選布林肯早前表明，「中國是挑戰但不應完全脫鉤」，暗示特朗普時代力推的中美徹底脫鉤戰略，隨着美國「改朝換代」即將壽終正寢。 ... 相關文章 【中國經濟】零售消費破40萬億 發改委：將超越美國稱冠全球 2020/11/30 【中國經濟】零售消費破40萬億 發改委：將超越美國稱冠全球 【中美角力】習近平APEC演說：中國不謀求脫鉤 不搞排他小圈子 2020/11/19 【中美角力】習近平APEC演說：中國不謀求脫鉤 不搞排他小圈子 【美國大選】中美脫鉤難 分析：誰當選 中美金融市場聯繫都將深化 2020/11/06 【美國大選】中美脫鉤難 分析：誰當選 中美金融市場聯繫都將深化 中美脫鉤會否逆轉？ 蓬佩奧智囊余茂春這樣看 2020/11/04 中美脫鉤會否逆轉？ 蓬佩奧智囊余茂春這樣看 【中美角力】黃奇帆：脫鉤論不能掉以輕心 雙循環體現反制能力 2020/11/02 【中美角力】黃奇帆：脫鉤論不能掉以輕心 雙循環體現反制能力 中美關係 中國市場 全球化 經濟 特朗普 布林肯 拜登 餐飲 零售 中華人民共和國商務部 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入