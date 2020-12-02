魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 國際 08:05 2020/12/02 分享： 日前「拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注」一文提及，拜登首批外交及國家安全內閣成員提名的用意，但他們能否成為真正閣員，還要問過共和黨有望繼續控制的參議院。惟共和黨多名重砲手已經放風，不打算投票支持相關提名，隱約予人一種2024年大選前哨戰已經提前上演的感覺。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 2020/12/01 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 2020/11/30 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 2020/11/26 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 歐洲通任國務卿 拜登重整美歐聯盟為先 2020/11/25 歐洲通任國務卿 拜登重整美歐聯盟為先 新冠疫苗懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 2020/11/24 新冠疫苗懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 政治 選舉 總統大選 美國參議院 美國共和黨 美國民主黨 布林肯 拜登 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入