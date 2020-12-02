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魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情

國際 08:05 2020/12/02

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日前「拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注」一文提及，拜登首批外交及國家安全內閣成員提名的用意，但他們能否成為真正閣員，還要問過共和黨有望繼續控制的參議院。惟共和黨多名重砲手已經放風，不打算投票支持相關提名，隱約予人一種2024年大選前哨戰已經提前上演的感覺。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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