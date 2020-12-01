第四波疫情下的新盤高價成交 名家專欄 22:44 2020/12/01 分享： 肺炎第四波疫情爆發，政府亦收緊限聚令，發展商推盤難免亦受影響，再加上今個月是傳統聖誕節的樓市淡季，新盤成交量料將回落，惟買家入市意慾未減，將推高個別單位高價成交。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 2020/11/27 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 新盤平行時空 疫下創新高價 2020/11/28 新盤平行時空 疫下創新高價 疫情第四波 量急減 價微跌 今日 疫情第四波 量急減 價微跌 最新專欄文章 專家樓論 - 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 2020/11/23 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 專家樓論 - 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 2020/10/29 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 專家樓論 - 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 專家樓論 - 太古點解要賣太古城車位? 2020/10/15 太古點解要賣太古城車位? 一手市場 發展商 限聚令 樓價 成交 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入