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第四波疫情下的新盤高價成交

名家專欄 22:44 2020/12/01

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肺炎第四波疫情爆發，政府亦收緊限聚令，發展商推盤難免亦受影響，再加上今個月是傳統聖誕節的樓市淡季，新盤成交量料將回落，惟買家入市意慾未減，將推高個別單位高價成交。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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