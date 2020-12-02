美股升幅33年高 股災漸近？ 名家專欄 2020/12/02 分享： 美股道指周一回落近300點，惟11月埋單計算仍大升近12%，創1987年1月以來最大單月升幅。惟當年美股投資者全面樂觀情緒主導下，美股卻於10月「黑色星期一」爆發股災。美股11月再錄歷史性升幅，又是否 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 安踏晉身藍籌 趁回調吸納 今日 安踏晉身藍籌 趁回調吸納 高偉可以破頂 iPhone銷量帶挈 今日 高偉可以破頂 iPhone銷量帶挈 最新專欄文章 透視中港美 - 港交所助拳 堵截微信女 2020/12/01 港交所助拳 堵截微信女 透視中港美 - 亞洲股市續看升 如何入市你要知 2020/11/30 亞洲股市續看升 如何入市你要知 透視中港美 - 內銀股追升 非價值陷阱 2020/11/28 內銀股追升 非價值陷阱 透視中港美 - 又聞聖誕鐘 應否炒滙豐？ 2020/11/27 又聞聖誕鐘 應否炒滙豐？ 透視中港美 - 道指破3萬 恒指何時追落後？ 2020/11/26 道指破3萬 恒指何時追落後？ 美股 銀行 金融 鮑威爾 耶倫 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入