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美股升幅33年高 股災漸近？

名家專欄 2020/12/02

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美股道指周一回落近300點，惟11月埋單計算仍大升近12%，創1987年1月以來最大單月升幅。惟當年美股投資者全面樂觀情緒主導下，美股卻於10月「黑色星期一」爆發股災。美股11月再錄歷史性升幅，又是否

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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