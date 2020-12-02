新盤疫下加價要具備的條件 名家專欄 14:00 2020/12/02 分享： 油塘蔚藍東岸於第四波疫情下低開，先量後價策略奏效，新一批單位隨即加價逾7%，盡管經濟前景不明朗，項目細戶採用建築期付款首期成本較低，對買家來說仍有一定吸引力。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【成交分析】蔚藍東岸樓花期長28個月 首輪7成買家揀建築期付款 2020/11/30 【成交分析】蔚藍東岸樓花期長28個月 首輪7成買家揀建築期付款 【新盤價單】油塘蔚藍東岸加推138伙 折實價453萬起 呎價1.79萬起 本周六次輪售161伙 2020/12/01 【新盤價單】油塘蔚藍東岸加推138伙 折實價453萬起 呎價1.79萬起 本周六次輪售161伙 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 2020/11/27 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 最新專欄文章 專家樓論 - 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 今日 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 專家樓論 - 那些舖市狂炒歲月 今日 那些舖市狂炒歲月 專家樓論 - 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 專家樓論 - 疫情第四波 量急減 價微跌 2020/12/01 疫情第四波 量急減 價微跌 專家樓論 - 新盤按揭優惠花樣多 疫市要識揀 2020/11/30 新盤按揭優惠花樣多 疫市要識揀 一手市場 值博率 失業率 樓價 油塘 蔚藍東岸 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入