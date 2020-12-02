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新盤疫下加價要具備的條件

名家專欄 14:00 2020/12/02

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油塘蔚藍東岸於第四波疫情下低開，先量後價策略奏效，新一批單位隨即加價逾7%，盡管經濟前景不明朗，項目細戶採用建築期付款首期成本較低，對買家來說仍有一定吸引力。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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