馮程淑儀借調西九 林鄭智囊又少一個 名家專欄 2020/12/02 分享： 特首林鄭月娥的愛將及智囊創新辦總監馮程淑儀已離職，準備下周到西九管理局上班；據悉，馮太在創新辦的總監一職，目前只由副手李佩詩署任頂住，換言之，林鄭身邊又少一個核心智囊。 特首辦2核心職位 出缺多時 特首辦 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 違限聚口罩令 擬最高罰萬元 今日 違限聚口罩令 擬最高罰萬元 最新專欄文章 有政戲 - 出招「中辣」非「大辣」 揭政府4考量 2020/12/01 出招「中辣」非「大辣」 揭政府4考量 有政戲 - 金管局證監料須宣誓 激進區議員將DQ 2020/11/30 金管局證監料須宣誓 激進區議員將DQ 有政戲 - 機場檢疫「兒戲」 要派猛將執漏 2020/11/27 機場檢疫「兒戲」 要派猛將執漏 有政戲 - 惠港措施多遠水 清零成亮點 2020/11/26 惠港措施多遠水 清零成亮點 有政戲 - 施政報告今發表 聚焦中央惠港措施 2020/11/25 施政報告今發表 聚焦中央惠港措施 傅流螢 香港 政治 林鄭月娥 施政報告 特首辦 西九文化區管理局 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入