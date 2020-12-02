馮程淑儀借調西九 林鄭智囊又少一個

特首林鄭月娥的愛將及智囊創新辦總監馮程淑儀已離職，準備下周到西九管理局上班；據悉，馮太在創新辦的總監一職，目前只由副手李佩詩署任頂住，換言之，林鄭身邊又少一個核心智囊。

特首辦2核心職位 出缺多時

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