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昔日旗艦店 今日變口罩短租舖

名家專欄 08:15 2020/12/02

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核心區舖租務疫弱，旗艦店舖位更加難租出，最近更有巨舖由口罩店短租，可想而知整體零售商仍極為審慎。疫情下口罩需求持續，造就口罩店趁舖租下跌而擴充，最近更愈租愈大，地段愈優質。如中環德輔道中55號地舖及1樓舖位，面積約7,230平方呎，獲香港本地口罩生產商Good Mask短租為期半年，每月租金約18萬元，平均呎租僅約24.9元。

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欄名 : 樓市分析

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