昔日旗艦店 今日變口罩短租舖

核心區舖租務疫弱，旗艦店舖位更加難租出，最近更有巨舖由口罩店短租，可想而知整體零售商仍極為審慎。疫情下口罩需求持續，造就口罩店趁舖租下跌而擴充，最近更愈租愈大，地段愈優質。如中環德輔道中 55 號地舖及 1 樓舖位，面積約 7,230 平方呎，獲香港本地口罩生產商 Good Mask 短租為期半年，每月租金約 18 萬元，平均呎租僅約 24.9 元。

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