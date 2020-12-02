昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 名家專欄 08:15 2020/12/02 分享： 核心區舖租務疫弱，旗艦店舖位更加難租出，最近更有巨舖由口罩店短租，可想而知整體零售商仍極為審慎。疫情下口罩需求持續，造就口罩店趁舖租下跌而擴充，最近更愈租愈大，地段愈優質。如中環德輔道中55號地舖及1樓舖位，面積約7,230平方呎，獲香港本地口罩生產商Good Mask短租為期半年，每月租金約18萬元，平均呎租僅約24.9元。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 工商舖撤辣即有舖位反價1成 料推動細價物業成交 2020/11/26 工商舖撤辣即有舖位反價1成 料推動細價物業成交 盛滙988萬購太子汝州街舖位 李根興: 撤辣後普遍業主反價 2020/11/26 盛滙988萬購太子汝州街舖位 李根興: 撤辣後普遍業主反價 撤辣即見成交 盛滙988萬購太子舖 多區現舖位反價 2020/11/27 撤辣即見成交 盛滙988萬購太子舖 多區現舖位反價 【施政報告2020】撤辣前後買舖印花稅差一倍 土瓜灣舖位3350萬易手 一個星期慳稅142萬元 2020/11/30 【施政報告2020】撤辣前後買舖印花稅差一倍 土瓜灣舖位3350萬易手 一個星期慳稅142萬元 最新專欄文章 鬼滅之刃拯救香港 全集中的「錢の呼吸」 2020/11/30 鬼滅之刃拯救香港 全集中的「錢の呼吸」 《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易 2020/11/27 《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 2020/11/26 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 撤銷雙倍印花稅 入市新契機？ 2020/11/25 撤銷雙倍印花稅 入市新契機？ 建築期付款真係累事？ 2020/11/23 建築期付款真係累事？ 商舖 疫情 時裝服飾 口罩 中環 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入