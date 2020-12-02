小米比亞迪大開抽水機 ATMXJ全綫受壓 財金 13:38 2020/12/02 分享： 新經濟股利淡消息浪接浪，美國眾議院預計最快今晚就<外國公司問責法案>表決前，小米 （01810） 及比亞迪 （01211） 相繼大開抽水機。小米增發新股及可換股債券集資逾300億元，比亞迪則申請增發最多20%H股，涉資最多亦逾300億元。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 美股創87年以來最大單月升幅 股災漸近? 2020/12/01 美股創87年以來最大單月升幅 股災漸近? 港交所提高新上市門檻 加碼封殺老千股 2020/11/30 港交所提高新上市門檻 加碼封殺老千股 舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? 2020/11/27 舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? 【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 2020/11/26 【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 2020/11/25 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 經濟 馬化騰 馬雲 劉強東 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618） 集資 配股 減持 分拆 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入