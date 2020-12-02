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小米比亞迪大開抽水機 ATMXJ全綫受壓

財金 13:38 2020/12/02

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新經濟股利淡消息浪接浪，美國眾議院預計最快今晚就<外國公司問責法案>表決前，小米 （01810） 及比亞迪 （01211） 相繼大開抽水機。小米增發新股及可換股債券集資逾300億元，比亞迪則申請增發最多20%H股，涉資最多亦逾300億元。

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欄名 : 透視中港美

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