美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 國際 09:05 2020/12/04 分享： ▲ 原來美國早期的副總統僅屬輔佐角色，最近數十年任職的副總統才能手握實權。 美國候任總統拜登（Joe Biden）與愛犬玩耍時不慎受傷，右腳骨折需休養。外界一直憂慮現年78歲的拜登身體狀況，更有候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）有一天臨時擔起總統職務，以至坐正的心理準備。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選】民調：拜登支持度達55% 特朗普跌3百分點 2020/12/02 【美國大選】民調：拜登支持度達55% 特朗普跌3百分點 拜登玩狗扭傷腳「髮絲狀骨折」 特朗普：早日康復 2020/11/30 拜登玩狗扭傷腳「髮絲狀骨折」 特朗普：早日康復 【美國大選】賀錦麗吸金力強 1日助拜登籌款2億 2020/08/14 【美國大選】賀錦麗吸金力強 1日助拜登籌款2億 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 2020/08/12 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 【美國大選】拜登點解揀賀錦麗？拆解四大原因 2020/08/12 【美國大選】拜登點解揀賀錦麗？拆解四大原因 最新專欄文章 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 2020/11/27 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 2020/11/20 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 2020/11/13 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 2020/11/06 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 2020/10/30 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 選舉 政治 白宮 賀錦麗 拜登 總統大選 美國 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入