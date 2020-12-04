美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任

▲ 原來美國早期的副總統僅屬輔佐角色，最近數十年任職的副總統才能手握實權。

美國候任總統拜登（Joe Biden）與愛犬玩耍時不慎受傷，右腳骨折需休養。外界一直憂慮現年78歲的拜登身體狀況，更有候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）有一天臨時擔起總統職務，以至坐正的心理準備。

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