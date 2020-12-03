特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 國際 08:05 2020/12/03 分享： 美國大選投票日之後，特朗普沉醉於指控選舉舞弊，而中東和平似是唯一令他稍感興趣的其他議題。惟特朗普不可能於掌控白宮的最後兩個月，一舉將伊朗核威脅解除下，他只能退而求次，力促沙特阿拉伯與以色列兩個與他關係密切的盟友盡快建交，成為自己贏取諾貝爾和平獎的最後一塊拼圖。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 2020/12/02 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 2020/12/01 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 2020/11/30 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 2020/11/26 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 歐洲通任國務卿 拜登重整美歐聯盟為先 2020/11/25 歐洲通任國務卿 拜登重整美歐聯盟為先 政治 外交 庫什納 特朗普 諾貝爾獎 伊朗 沙特阿拉伯 以色列 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入