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特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊

國際 08:05 2020/12/03

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美國大選投票日之後，特朗普沉醉於指控選舉舞弊，而中東和平似是唯一令他稍感興趣的其他議題。惟特朗普不可能於掌控白宮的最後兩個月，一舉將伊朗核威脅解除下，他只能退而求次，力促沙特阿拉伯與以色列兩個與他關係密切的盟友盡快建交，成為自己贏取諾貝爾和平獎的最後一塊拼圖。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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