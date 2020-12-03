特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊

美國大選投票日之後，特朗普沉醉於指控選舉舞弊，而中東和平似是唯一令他稍感興趣的其他議題。惟特朗普不可能於掌控白宮的最後兩個月，一舉將伊朗核威脅解除下，他只能退而求次，力促沙特阿拉伯與以色列兩個與他關係密切的盟友盡快建交，成為自己贏取諾貝爾和平獎的最後一塊拼圖。

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