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發展商疫下高價搶地考量

名家專欄 14:00 2020/12/03

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施政報告公布後首幅地皮揭標，而在第四波疫情爆發下，啟德跑道區地皮順利批出，且每呎樓面地價13,009元，較市場估值高，亦較1年多前批出比鄰地高約1成，反映疫情未礙發展商競投市區靚地信心。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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