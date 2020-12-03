發展商疫下高價搶地考量 名家專欄 14:00 2020/12/03 分享： 施政報告公布後首幅地皮揭標，而在第四波疫情爆發下，啟德跑道區地皮順利批出，且每呎樓面地價13,009元，較市場估值高，亦較1年多前批出比鄰地高約1成，反映疫情未礙發展商競投市區靚地信心。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【地皮招標】中國海外42.7億奪啟德住宅地 每呎樓面地價1.3萬元 2020/12/02 【地皮招標】中國海外42.7億奪啟德住宅地 每呎樓面地價1.3萬元 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 2020/11/18 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 土地政策隱藏關鍵點 2020/11/30 土地政策隱藏關鍵點 最新專欄文章 專家樓論 - 咪開心住！ 還要等土地變樓房 今日 咪開心住！ 還要等土地變樓房 專家樓論 - 新盤疫下加價要具備的條件 2020/12/02 新盤疫下加價要具備的條件 專家樓論 - 那些舖市狂炒歲月 2020/12/02 那些舖市狂炒歲月 專家樓論 - 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 專家樓論 - 疫情第四波 量急減 價微跌 2020/12/01 疫情第四波 量急減 價微跌 土地供應 發展商 施政報告 啟德 中國海外 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入