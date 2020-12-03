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新經濟股抽水潮 哪家最高危？

名家專欄 2020/12/03

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小米昨午復牌最多挫逾1成，收市跌7%；比亞迪股價急瀉最多1成，收跌8%。新經濟股抽水潮當前，ATMXJ全綫偏軟拖累大市（表1）。

投資者迴避有機接力抽水的新經濟股，矛頭先指向美團（03690），昨大跌4

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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