新經濟股抽水潮 哪家最高危？ 名家專欄 2020/12/03 分享： 小米昨午復牌最多挫逾1成，收市跌7%；比亞迪股價急瀉最多1成，收跌8%。新經濟股抽水潮當前，ATMXJ全綫偏軟拖累大市（表1）。 投資者迴避有機接力抽水的新經濟股，矛頭先指向美團（03690），昨大跌4 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 華潤啤酒可買 產品趨向高端 今日 華潤啤酒可買 產品趨向高端 華虹半導體擴產 下游需求旺盛 今日 華虹半導體擴產 下游需求旺盛 最新專欄文章 透視中港美 - 美股升幅33年高 股災漸近？ 2020/12/02 美股升幅33年高 股災漸近？ 透視中港美 - 港交所助拳 堵截微信女 2020/12/01 港交所助拳 堵截微信女 透視中港美 - 亞洲股市續看升 如何入市你要知 2020/11/30 亞洲股市續看升 如何入市你要知 透視中港美 - 內銀股追升 非價值陷阱 2020/11/28 內銀股追升 非價值陷阱 透視中港美 - 又聞聖誕鐘 應否炒滙豐？ 2020/11/27 又聞聖誕鐘 應否炒滙豐？ 美股 債券 AR H股 集資 減持 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入