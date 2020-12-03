TCL想做小米2.0 消費政策送春風

小米集團（01810）抽水以及比亞迪（01211）擬增發H股，為國企指數後向添加不明朗因素，或要回試牛熊分界綫，但見到上半年重組的TCL電子（01070）似乎朝小米之路進發，明年盈利可以恢復雙位數增長

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