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TCL想做小米2.0 消費政策送春風

名家專欄 2020/12/03

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小米集團（01810）抽水以及比亞迪（01211）擬增發H股，為國企指數後向添加不明朗因素，或要回試牛熊分界綫，但見到上半年重組的TCL電子（01070）似乎朝小米之路進發，明年盈利可以恢復雙位數增長

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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TCL電子（01070） 小米集團－W（01810） 創維集團（00751） 海信家電（00921） 中國食品（00506） 銷售 5G 關稅 補貼 電視

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咪開心住！ 還要等土地變樓房

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