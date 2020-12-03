TCL想做小米2.0 消費政策送春風 名家專欄 2020/12/03 分享： 小米集團（01810）抽水以及比亞迪（01211）擬增發H股，為國企指數後向添加不明朗因素，或要回試牛熊分界綫，但見到上半年重組的TCL電子（01070）似乎朝小米之路進發，明年盈利可以恢復雙位數增長 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中食盈利穩增 中央促進消費 2020/12/02 中食盈利穩增 中央促進消費 中字股實力談 - 中金高增長 政策重證券 2020/12/01 中金高增長 政策重證券 中字股實力談 - 天能電池回收業務快高長大 2020/11/28 天能電池回收業務快高長大 中字股實力談 - ASM低潮已過 政策扶持芯片 2020/11/27 ASM低潮已過 政策扶持芯片 中字股實力談 - 中銀恢復增長 施政報告減辣 2020/11/26 中銀恢復增長 施政報告減辣 TCL電子（01070） 小米集團－W（01810） 創維集團（00751） 海信家電（00921） 中國食品（00506） 銷售 5G 關稅 補貼 電視 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入