【中國樓市】防金融灰犀牛 監管出手抑炒樓 中國 17:58 2020/12/03 分享： 中國經濟在疫情受控後迅速復甦，全球表現一枝獨秀。除了亮麗的經濟數據外，近期部分城市炒樓風潮再起，也格外搶人眼球。同時也引起監管當局的不安。中國銀保監會主席郭樹清本周一撰文警告，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，要堅決抑制房地產泡沫。 ... 相關文章 【中國樓市】郭樹清指樓市是最大灰犀牛 深圳遏新盤炒風 2020/12/01 【中國樓市】郭樹清指樓市是最大灰犀牛 深圳遏新盤炒風 【中國樓市】社科院報告：樓價只漲不跌時代已過 2020/12/02 【中國樓市】社科院報告：樓價只漲不跌時代已過 【中國樓市】房企融資受「三道紅線」規限 買地熱情或降溫 2020/11/27 【中國樓市】房企融資受「三道紅線」規限 買地熱情或降溫 【中國樓市】需求疲弱 100個城市新樓庫存連續23月按年正增長 2020/11/20 【中國樓市】需求疲弱 100個城市新樓庫存連續23月按年正增長 【中國樓市】機構：全年銷售面積料與去年持平 普漲行情難重現 2020/11/13 【中國樓市】機構：全年銷售面積料與去年持平 普漲行情難重現 貨幣政策 經濟 郭樹清 金融 銀行 GDP 中國銀行保險監督管理委員會 樓價 人民幣 西安 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入