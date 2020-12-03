【中國樓市】防金融灰犀牛 監管出手抑炒樓

中國經濟在疫情受控後迅速復甦，全球表現一枝獨秀。除了亮麗的經濟數據外，近期部分城市炒樓風潮再起，也格外搶人眼球。同時也引起監管當局的不安。中國銀保監會主席郭樹清本周一撰文警告，房地產是現階段中國金融風險方面最大的「灰犀牛」，要堅決抑制房地產泡沫。

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