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耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂

國際 08:05 2020/12/04

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日前「魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情」一文談及，共和黨有望繼續掌控參議院下，勢必全力狙擊拜登政府，而內閣提名就是首個戰場。至今多個閣員提名中，唯獨耶倫應是較易過關的一位，其財長之位可謂十拿九穩，尤其多位共和黨人都表態支持，由這位德高望重的聯儲局前主席接掌財政部。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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