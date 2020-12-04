耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 國際 08:05 2020/12/04 分享： 日前「魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情」一文談及，共和黨有望繼續掌控參議院下，勢必全力狙擊拜登政府，而內閣提名就是首個戰場。至今多個閣員提名中，唯獨耶倫應是較易過關的一位，其財長之位可謂十拿九穩，尤其多位共和黨人都表態支持，由這位德高望重的聯儲局前主席接掌財政部。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 2020/12/03 特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 2020/12/02 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 2020/12/01 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 2020/11/30 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 2020/11/26 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 選舉 政治 總統大選 耶倫 美國財政部 拜登 美國參議院 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入