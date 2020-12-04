復藥勢高增長 疫苗下季推出

國企指數昨日繼續窄幅上落，內地股市則呈旗形整固，又是一個待變格局。而英國加快新冠疫苗使用速度，令疫苗股昨日受到追捧，復星醫藥（02196）正為旗下疫苗作二期臨床試驗，股價有望再挑戰39元外，明年盈利會

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