復藥勢高增長 疫苗下季推出 名家專欄 2020/12/04 分享： 國企指數昨日繼續窄幅上落，內地股市則呈旗形整固，又是一個待變格局。而英國加快新冠疫苗使用速度，令疫苗股昨日受到追捧，復星醫藥（02196）正為旗下疫苗作二期臨床試驗，股價有望再挑戰39元外，明年盈利會 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - TCL想做小米2.0 消費政策送春風 2020/12/03 TCL想做小米2.0 消費政策送春風 中字股實力談 - 中食盈利穩增 中央促進消費 2020/12/02 中食盈利穩增 中央促進消費 中字股實力談 - 中金高增長 政策重證券 2020/12/01 中金高增長 政策重證券 中字股實力談 - 天能電池回收業務快高長大 2020/11/28 天能電池回收業務快高長大 中字股實力談 - ASM低潮已過 政策扶持芯片 2020/11/27 ASM低潮已過 政策扶持芯片 復星醫藥（02196） 復星國際（00656） 翰森製藥 （03692） 國藥控股（01099） 肺炎 治療 習近平 疫苗 生物科技 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入