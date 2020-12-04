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美立法逐中概股 非沒頂之災

名家專欄 2020/12/04

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美國眾議院於本港時間昨晨，投票一致通過《外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act），總統特朗普簽署成為法例無懸念，美股上市中概股被迫退市似

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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