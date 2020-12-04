美立法逐中概股 非沒頂之災 名家專欄 2020/12/04 分享： 美國眾議院於本港時間昨晨，投票一致通過《外國公司問責法案》（Holding Foreign Companies Accountable Act），總統特朗普簽署成為法例無懸念，美股上市中概股被迫退市似 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 雷蛇高增長 得益宅經濟 今日 雷蛇高增長 得益宅經濟 永達回調買入 內地車市復甦 今日 永達回調買入 內地車市復甦 最新專欄文章 透視中港美 - 新經濟股抽水潮 哪家最高危？ 2020/12/03 新經濟股抽水潮 哪家最高危？ 透視中港美 - 美股升幅33年高 股災漸近？ 2020/12/02 美股升幅33年高 股災漸近？ 透視中港美 - 港交所助拳 堵截微信女 2020/12/01 港交所助拳 堵截微信女 透視中港美 - 亞洲股市續看升 如何入市你要知 2020/11/30 亞洲股市續看升 如何入市你要知 透視中港美 - 內銀股追升 非價值陷阱 2020/11/28 內銀股追升 非價值陷阱 特朗普 拜登 美股 第二上市 證監會 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入