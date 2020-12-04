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發展商謀定而後動 新盤銷售跟疫情走

名家專欄 14:00 2020/12/04

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2020年全年受疫情困擾，新盤銷售步伐亦要與疫情跟着走，為免影響銷售步伐，發展商謀定而後動，採取「先申請後部署」策略，寧願提早先申請預售樓花同意書，再視乎市況及疫情走勢再決定推售方針。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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