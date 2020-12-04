發展商謀定而後動 新盤銷售跟疫情走 名家專欄 14:00 2020/12/04 分享： 2020年全年受疫情困擾，新盤銷售步伐亦要與疫情跟着走，為免影響銷售步伐，發展商謀定而後動，採取「先申請後部署」策略，寧願提早先申請預售樓花同意書，再視乎市況及疫情走勢再決定推售方針。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【市區新盤戰】會德豐啟德MONACO待批預售 最細面積280呎起（附記者會直播） 2020/11/16 【市區新盤戰】會德豐啟德MONACO待批預售 最細面積280呎起（附記者會直播） 上月4盤獲批預售 啟德MONACO 安達臣道安峯同批預售 2020/12/03 上月4盤獲批預售 啟德MONACO 安達臣道安峯同批預售 上月4盤申請預售共2213伙 新地天水圍濕地公園路新盤佔1224伙 2020/12/03 上月4盤申請預售共2213伙 新地天水圍濕地公園路新盤佔1224伙 第四波疫情下的新盤高價成交 2020/12/01 第四波疫情下的新盤高價成交 最新專欄文章 專家樓論 - 疫情第四波下的樓市 2020/12/05 疫情第四波下的樓市 專家樓論 - 出售非核心物業 預計陸續有來 2020/12/04 出售非核心物業 預計陸續有來 專家樓論 - 發展商疫下高價搶地考量 2020/12/03 發展商疫下高價搶地考量 專家樓論 - 咪開心住！ 還要等土地變樓房 2020/12/03 咪開心住！ 還要等土地變樓房 專家樓論 - 新盤疫下加價要具備的條件 2020/12/02 新盤疫下加價要具備的條件 一手市場 啟德 新界東 發展商 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入