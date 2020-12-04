中美金融攻防 新大國關係基石？

美國大選結果塵埃落定後，中美兩個超級大國將展開新一輪博弈，雙方都已開始評估和試探兩國關係的基調。近期不平靜的金融市場，可能是未來中美關係確定性最高的領域，或將成為新大國關係基石。

美國眾議院剛剛通過《外

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