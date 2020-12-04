中美金融攻防 新大國關係基石？ 名家專欄 2020/12/04 分享： 美國大選結果塵埃落定後，中美兩個超級大國將展開新一輪博弈，雙方都已開始評估和試探兩國關係的基調。近期不平靜的金融市場，可能是未來中美關係確定性最高的領域，或將成為新大國關係基石。 美國眾議院剛剛通過《外 ... 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 「蛋殼」揭內循環新考驗 防消費金融變灰犀牛 2020/12/03 「蛋殼」揭內循環新考驗 防消費金融變灰犀牛 國情知聞 - 經濟明年風險高 企業可以「休眠」 2020/12/02 經濟明年風險高 企業可以「休眠」 國情知聞 - 中國經濟疫後 有否通脹之憂？ 2020/12/01 中國經濟疫後 有否通脹之憂？ 國情知聞 - 「鬼畜」「頂流」兩詞 背後經濟玄機 2020/11/30 「鬼畜」「頂流」兩詞 背後經濟玄機 國情知聞 - 五中討論跨越 經濟界重議「陷阱」 2020/11/28 五中討論跨越 經濟界重議「陷阱」 金融 中國 美國 中美關係 貿易戰 疫情 白宮 外資 中國市場 中美貿易協議 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入