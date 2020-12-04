  • 15°C
香港時間 : 20201204日 (週五) 03:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美金融攻防 新大國關係基石？

名家專欄 2020/12/04

分享：

美國大選結果塵埃落定後，中美兩個超級大國將展開新一輪博弈，雙方都已開始評估和試探兩國關係的基調。近期不平靜的金融市場，可能是未來中美關係確定性最高的領域，或將成為新大國關係基石。

美國眾議院剛剛通過《外

...

撰文 : 潘攀

欄名 : 國情知聞

最新專欄文章

國情知聞 - 「蛋殼」揭內循環新考驗 防消費金融變灰犀牛
2020/12/03
「蛋殼」揭內循環新考驗 防消費金融變灰犀牛
國情知聞 - 經濟明年風險高 企業可以「休眠」
2020/12/02
經濟明年風險高 企業可以「休眠」
國情知聞 - 中國經濟疫後 有否通脹之憂？
2020/12/01
中國經濟疫後 有否通脹之憂？
國情知聞 - 「鬼畜」「頂流」兩詞 背後經濟玄機
2020/11/30
「鬼畜」「頂流」兩詞 背後經濟玄機
國情知聞 - 五中討論跨越 經濟界重議「陷阱」
2020/11/28
五中討論跨越 經濟界重議「陷阱」
金融 中國 美國 中美關係 貿易戰 疫情 白宮 外資 中國市場 中美貿易協議

上一篇文章

「特式中東和平」 最後拼圖在沙特

下一篇文章

中概股監管收緊 再掀回流上市潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版