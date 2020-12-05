疫情第四波下的樓市 名家專欄 14:00 2020/12/05 分享： 第四波疫情持續惡化，一手市場已有發展商因疫情而推遲新盤的推售步伐，至於二手市場睇樓氣氛亦持續萎縮，部份有套現需要的業主亦開始低市價、減價沽售單位，短期內情況或會持續。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 美聯：施政報告後首周末 二手屋苑預約睇樓量稍回落 2020/11/27 美聯：施政報告後首周末 二手屋苑預約睇樓量稍回落 【樓價指數】CCL按周跌0.08% 中原：走勢有回穩迹象 2020/12/04 【樓價指數】CCL按周跌0.08% 中原：走勢有回穩迹象 假如疫情爆發第四波 2020/11/21 假如疫情爆發第四波 最新專欄文章 專家樓論 - 發展商謀定而後動 新盤銷售跟疫情走 2020/12/04 發展商謀定而後動 新盤銷售跟疫情走 專家樓論 - 出售非核心物業 預計陸續有來 2020/12/04 出售非核心物業 預計陸續有來 專家樓論 - 發展商疫下高價搶地考量 2020/12/03 發展商疫下高價搶地考量 專家樓論 - 咪開心住！ 還要等土地變樓房 2020/12/03 咪開心住！ 還要等土地變樓房 專家樓論 - 新盤疫下加價要具備的條件 2020/12/02 新盤疫下加價要具備的條件 二手市場 一手市場 成交 樓價 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入