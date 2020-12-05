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疫情第四波下的樓市

名家專欄 14:00 2020/12/05

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第四波疫情持續惡化，一手市場已有發展商因疫情而推遲新盤的推售步伐，至於二手市場睇樓氣氛亦持續萎縮，部份有套現需要的業主亦開始低市價、減價沽售單位，短期內情況或會持續。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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