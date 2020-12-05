美滙跌債息升 炒風火上加油 名家專欄 2020/12/05 分享： 美元弱勢持續，美債息反覆趨升，應是全球股市以至所有資產投資者現今最值得關注的課題。反映美元兌一籃子貨幣的美滙指數跌近90大關，美國10年債息一再逼近1厘關口，市場一面倒預期破位再上。 美滙跌、債息升，最 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 東風回A在即 政策傾力扶持 今日 東風回A在即 政策傾力扶持 睿見業績不俗 大行調升目標 今日 睿見業績不俗 大行調升目標 最新專欄文章 美滙下試90關 10年債息迫1厘的啟示 2020/12/04 美滙下試90關 10年債息迫1厘的啟示 透視中港美 - 美立法逐中概股 非沒頂之災 2020/12/04 美立法逐中概股 非沒頂之災 透視中港美 - 新經濟股抽水潮 哪家最高危？ 2020/12/03 新經濟股抽水潮 哪家最高危？ 透視中港美 - 美股升幅33年高 股災漸近？ 2020/12/02 美股升幅33年高 股災漸近？ 透視中港美 - 港交所助拳 堵截微信女 2020/12/01 港交所助拳 堵截微信女 美股 恒生指數 香港股票 美滙指數 黃金 疫苗 岡拉克 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入