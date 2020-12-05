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美滙跌債息升 炒風火上加油

名家專欄 2020/12/05

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美元弱勢持續，美債息反覆趨升，應是全球股市以至所有資產投資者現今最值得關注的課題。反映美元兌一籃子貨幣的美滙指數跌近90大關，美國10年債息一再逼近1厘關口，市場一面倒預期破位再上。

美滙跌、債息升，最

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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