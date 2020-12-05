通過後又如何？ 名家專欄 11:00 2020/12/05 分享： 明日大嶼的前期研究撥款經過多年時間，終於獲立法會批出，但填海造島的路途遙遙，距離首幅交椅洲填海供應仍有長達10年時間，在這10年政府更不應鬆懈起來，仍然要加緊棕地、新界收地等工作。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 2020/10/09 空手入白刃 不用花公帑就起到明日大嶼有冇咁容易？ 桂山島無望 港覓地靠明日大嶼？ 2020/11/20 桂山島無望 港覓地靠明日大嶼？ 特首要儲夠彈藥 2020/11/25 特首要儲夠彈藥 最新專欄文章 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 2020/12/02 昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 鬼滅之刃拯救香港 全集中的「錢の呼吸」 2020/11/30 鬼滅之刃拯救香港 全集中的「錢の呼吸」 《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易 2020/11/27 《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 2020/11/26 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 填海 棕地 立法會 土地供應 明日大嶼 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入