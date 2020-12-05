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通過後又如何？

名家專欄 11:00 2020/12/05

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明日大嶼的前期研究撥款經過多年時間，終於獲立法會批出，但填海造島的路途遙遙，距離首幅交椅洲填海供應仍有長達10年時間，在這10年政府更不應鬆懈起來，仍然要加緊棕地、新界收地等工作。

...

欄名 : 樓市分析

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