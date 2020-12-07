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疫情雖嚴峻 樓市影響不宜過份悲觀

名家專欄 14:00 2020/12/07

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第四波疫情仍然嚴峻，政府更透露有機會再進一步收緊防疫措施，短期而言，或會對樓市造成心理影響，首先會令睇樓活動減少，但實際對樓市的衝擊，亦不宜過份悲觀。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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