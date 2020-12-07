疫情雖嚴峻 樓市影響不宜過份悲觀 名家專欄 14:00 2020/12/07 分享： 第四波疫情仍然嚴峻，政府更透露有機會再進一步收緊防疫措施，短期而言，或會對樓市造成心理影響，首先會令睇樓活動減少，但實際對樓市的衝擊，亦不宜過份悲觀。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 二手出現減價盤 中原十大屋苑本周末錄19宗成交 2020/12/06 二手出現減價盤 中原十大屋苑本周末錄19宗成交 【直擊單位】屯門居屋放盤不足24小時即沽 新買家疫情第4波搵樓 首期40萬有找 2020/12/06 【直擊單位】屯門居屋放盤不足24小時即沽 新買家疫情第4波搵樓 首期40萬有找 疫情第四波 量急減 價微跌 2020/12/01 疫情第四波 量急減 價微跌 疫情第四波下的樓市 2020/12/05 疫情第四波下的樓市 最新專欄文章 專家樓論 - 投資者落注細價車位 今日 投資者落注細價車位 專家樓論 - 疫情第四波下的樓市 2020/12/05 疫情第四波下的樓市 專家樓論 - 發展商謀定而後動 新盤銷售跟疫情走 2020/12/04 發展商謀定而後動 新盤銷售跟疫情走 專家樓論 - 出售非核心物業 預計陸續有來 2020/12/04 出售非核心物業 預計陸續有來 專家樓論 - 發展商疫下高價搶地考量 2020/12/03 發展商疫下高價搶地考量 二手市場 放盤 私人屋苑 按揭保險 成交 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入