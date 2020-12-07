林鄭月中赴京述職 再出招收緊防疫？ 名家專欄 2020/12/07 分享： 特首林鄭月娥按慣例，本月中將赴京述職，主管港澳事務的副總理韓正早前表明，要求林鄭把疫情防控作為頭等大事來抓，但香港近日確診數字居高不下，政府或要出招再收緊防疫。 過去3年，林鄭都是12月中赴京述職（ ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 現職公僕拒宣誓 政府傾向不可留低 2020/12/04 現職公僕拒宣誓 政府傾向不可留低 有政戲 - 倘宣誓需過3關 泛民117區會選委票勢危 2020/12/03 倘宣誓需過3關 泛民117區會選委票勢危 有政戲 - 馮程淑儀借調西九 林鄭智囊又少一個 2020/12/02 馮程淑儀借調西九 林鄭智囊又少一個 有政戲 - 出招「中辣」非「大辣」 揭政府4考量 2020/12/01 出招「中辣」非「大辣」 揭政府4考量 有政戲 - 金管局證監料須宣誓 激進區議員將DQ 2020/11/30 金管局證監料須宣誓 激進區議員將DQ 疫情 香港 北京 限聚令 屯門 將軍澳 澳門 魚 聖誕節 鰂魚涌 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入