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林鄭月中赴京述職 再出招收緊防疫？

名家專欄 2020/12/07

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特首林鄭月娥按慣例，本月中將赴京述職，主管港澳事務的副總理韓正早前表明，要求林鄭把疫情防控作為頭等大事來抓，但香港近日確診數字居高不下，政府或要出招再收緊防疫。

過去3年，林鄭都是12月中赴京述職（

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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