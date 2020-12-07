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Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？

國際 17:14 2020/12/07

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Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？

「我不會永遠在這裏，但我希望確保發聲及言論自由的價值，深深植根於公司管治」，擲地有聲的一句話，來自Facebook教主朱克伯格（Mark Zuckerberg）去年10月在喬治城大學（Georgetown University）的演講。諷刺的是不過一年後，大批用戶因Facebook「審查」太緊，擔心誤踩紅綫，蜂擁逃亡至MeWe等平台。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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