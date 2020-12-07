Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 國際 17:14 2020/12/07 分享： ▲ Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 「我不會永遠在這裏，但我希望確保發聲及言論自由的價值，深深植根於公司管治」，擲地有聲的一句話，來自Facebook教主朱克伯格（Mark Zuckerberg）去年10月在喬治城大學（Georgetown University）的演講。諷刺的是不過一年後，大批用戶因Facebook「審查」太緊，擔心誤踩紅綫，蜂擁逃亡至MeWe等平台。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 2020/12/04 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 2020/12/03 特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 2020/12/02 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 2020/12/01 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 2020/11/30 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 社交平台 Facebook群組 Facebook Twitter 朱克伯格 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入