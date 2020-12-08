拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 國際 08:05 2020/12/08 分享： 美國候任總統拜登（Joe Biden）談及他上任後對抗新冠疫情的方式，直言就職後會要求國民戴口罩100日，並已邀請華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）留任。抗疫就如救火，迅速控制新冠肺炎疫情，無疑是拜登明年1月20日上台後的首要任務。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 2020/12/07 Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 2020/12/04 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 2020/12/03 特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 2020/12/02 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 2020/12/01 特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 政治 疫情 拜登 新冠肺炎疫情 特朗普 白宮 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入