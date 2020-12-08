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拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能

國際 08:05 2020/12/08

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美國候任總統拜登（Joe Biden）談及他上任後對抗新冠疫情的方式，直言就職後會要求國民戴口罩100日，並已邀請華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）留任。抗疫就如救火，迅速控制新冠肺炎疫情，無疑是拜登明年1月20日上台後的首要任務。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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