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特朗普緊咬不放 中資股麻煩續來

名家專欄 2020/12/08

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港股昨未能承接美股上周五全綫創新高強勢，恒指跌逾1%，表現為亞太主要股市中最差（表1）。港股疲憊，主要反映美國特朗普政府在任最後階段，對中資股狙擊行動不斷加劇，市場影響逐步浮現。

港股昨受期指及指數相關

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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