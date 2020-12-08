特朗普緊咬不放 中資股麻煩續來 名家專欄 2020/12/08 分享： 港股昨未能承接美股上周五全綫創新高強勢，恒指跌逾1%，表現為亞太主要股市中最差（表1）。港股疲憊，主要反映美國特朗普政府在任最後階段，對中資股狙擊行動不斷加劇，市場影響逐步浮現。 港股昨受期指及指數相關 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阿里健康低吸 網上醫療火熱 今日 阿里健康低吸 網上醫療火熱 騰訊值得收集 明年增長兩成 今日 騰訊值得收集 明年增長兩成 最新專欄文章 特朗普最後狙擊 中資股損害短綫難逆轉 2020/12/07 特朗普最後狙擊 中資股損害短綫難逆轉 透視中港美 - 新經濟股追升時機近 2020/12/07 新經濟股追升時機近 透視中港美 - 美滙跌債息升 炒風火上加油 2020/12/05 美滙跌債息升 炒風火上加油 美滙下試90關 10年債息迫1厘的啟示 2020/12/04 美滙下試90關 10年債息迫1厘的啟示 透視中港美 - 美立法逐中概股 非沒頂之災 2020/12/04 美立法逐中概股 非沒頂之災 特朗普 美股 A股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入