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從太古城減價成交看樓市

名家專欄 14:00 2020/12/08

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第四波疫情下，二手樓市再次受壓，減價放盤續現，在龍頭屋苑鰂魚涌太古城亦率先減價下，或帶動其他屋苑減價盤增，短期內二手市場走勢偏軟。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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