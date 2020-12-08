從太古城減價成交看樓市 名家專欄 14:00 2020/12/08 分享： 第四波疫情下，二手樓市再次受壓，減價放盤續現，在龍頭屋苑鰂魚涌太古城亦率先減價下，或帶動其他屋苑減價盤增，短期內二手市場走勢偏軟。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【直擊單位】疫情升溫 太古城3房平市價5% 沽 呎價1.68萬 2020/12/07 【直擊單位】疫情升溫 太古城3房平市價5% 沽 呎價1.68萬 假如疫情爆發第四波 2020/11/21 假如疫情爆發第四波 疫情雖嚴峻 樓市影響不宜過份悲觀 2020/12/07 疫情雖嚴峻 樓市影響不宜過份悲觀 最新專欄文章 專家樓論 - 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 今日 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 專家樓論 - 未有數據支持減辣 今日 未有數據支持減辣 專家樓論 - 疫情雖嚴峻 樓市影響不宜過份悲觀 2020/12/07 疫情雖嚴峻 樓市影響不宜過份悲觀 專家樓論 - 投資者落注細價車位 2020/12/07 投資者落注細價車位 專家樓論 - 疫情第四波下的樓市 2020/12/05 疫情第四波下的樓市 放盤 二手市場 成交 太古 鰂魚涌 太古城 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入