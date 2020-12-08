本港第4波疫情形勢嚴峻，政府有機會宣布推出「大辣」抗疫方案，大致恢復7月時最嚴厲的防疫措施，包括食肆晚市禁堂食，以大幅減少市面人流，也可能再關閉一些處所。

香港過去一周確診數字都約100宗左右，政府上周

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