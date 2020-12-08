港府料加辣防疫 禁晚市堂食 冀大減市面人流 有效切斷社區傳播鏈 名家專欄 2020/12/08 分享： 本港第4波疫情形勢嚴峻，政府有機會宣布推出「大辣」抗疫方案，大致恢復7月時最嚴厲的防疫措施，包括食肆晚市禁堂食，以大幅減少市面人流，也可能再關閉一些處所。 香港過去一周確診數字都約100宗左右，政府上周 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 醫管局：今波病毒株危險 危重年輕化 今日 醫管局：今波病毒株危險 危重年輕化 最新專欄文章 林鄭月中赴京述職 再出招收緊防疫？ 2020/12/07 林鄭月中赴京述職 再出招收緊防疫？ 有政戲 - 現職公僕拒宣誓 政府傾向不可留低 2020/12/04 現職公僕拒宣誓 政府傾向不可留低 有政戲 - 倘宣誓需過3關 泛民117區會選委票勢危 2020/12/03 倘宣誓需過3關 泛民117區會選委票勢危 有政戲 - 馮程淑儀借調西九 林鄭智囊又少一個 2020/12/02 馮程淑儀借調西九 林鄭智囊又少一個 有政戲 - 出招「中辣」非「大辣」 揭政府4考量 2020/12/01 出招「中辣」非「大辣」 揭政府4考量 傅流螢 疫情 新冠肺炎 香港 限聚令 疫苗 衞生署 袁國勇 許樹昌 餐廳 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入