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港府料加辣防疫 禁晚市堂食

冀大減市面人流 有效切斷社區傳播鏈

名家專欄 2020/12/08

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本港第4波疫情形勢嚴峻，政府有機會宣布推出「大辣」抗疫方案，大致恢復7月時最嚴厲的防疫措施，包括食肆晚市禁堂食，以大幅減少市面人流，也可能再關閉一些處所。

香港過去一周確診數字都約100宗左右，政府上周

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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