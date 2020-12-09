新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 國際 08:05 2020/12/09 分享： 輝瑞（Pfizer）的新冠病毒疫苗，仍未正式獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用，但英國率先搶批，並已啟動大規模注射打響頭炮，為輝瑞為首的西方新冠疫苗增添信心。近期民間輿論的焦點，亦漸由新冠疫苗的有效性，變為本國政府買不買到，以及何時有得打。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 2020/12/08 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 2020/11/26 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 2020/11/24 特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 新冠疫苗懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 2020/11/24 新冠疫苗懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 2020/11/23 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 最新專欄文章 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 2020/12/08 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 2020/12/07 Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 2020/12/04 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 2020/12/03 特朗普派女婿訪沙特 爭和平獎最後一擊 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 2020/12/02 魯比奧先下戰書 狙擊拜登不留情 疫情 疫苗 特朗普 世界衞生組織 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入