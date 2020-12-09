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新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？

國際 08:05 2020/12/09

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輝瑞（Pfizer）的新冠病毒疫苗，仍未正式獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用，但英國率先搶批，並已啟動大規模注射打響頭炮，為輝瑞為首的西方新冠疫苗增添信心。近期民間輿論的焦點，亦漸由新冠疫苗的有效性，變為本國政府買不買到，以及何時有得打。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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