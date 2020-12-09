零售旺季不再來 舖市復甦無期 名家專欄 08:00 2020/12/09 分享： 第四波疫情大爆發，全面收緊限聚措施下，餐飲及零售黃金檔期被完全衝擊，經營困難下舖市相信再受影響。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 那些舖市狂炒歲月 2020/12/02 那些舖市狂炒歲月 街市佬成為舖市救星？ 2020/11/19 街市佬成為舖市救星？ 政府又向舖市淋冷水？ 2020/11/17 政府又向舖市淋冷水？ 核心區舖位捱打 租售價未見底 2020/10/27 核心區舖位捱打 租售價未見底 最新專欄文章 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 2020/12/08 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 呎價3萬蚊買1房 2020/12/07 呎價3萬蚊買1房 通過後又如何？ 2020/12/05 通過後又如何？ 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 2020/12/02 昔日旗艦店 今日變口罩短租舖 商舖 疫情 餐飲 零售 限聚令 餐廳 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入