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零售旺季不再來  舖市復甦無期

名家專欄 08:00 2020/12/09

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第四波疫情大爆發，全面收緊限聚措施下，餐飲及零售黃金檔期被完全衝擊，經營困難下舖市相信再受影響。

...

欄名 : 樓市分析

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