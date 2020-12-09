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業主未蝕入肉  樓市投疫能力仍存

名家專欄 07:00 2020/12/09

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疫情第四波下發展商開始減慢，甚至延後推盤，二手市場有業主擴大議價空間沽貨，不過，現時仍然以市場價成交為主，低市價甚至蝕讓個案不算普遍，相信至年底前樓價仍然會橫行。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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