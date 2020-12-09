業主未蝕入肉 樓市投疫能力仍存 名家專欄 07:00 2020/12/09 分享： 疫情第四波下發展商開始減慢，甚至延後推盤，二手市場有業主擴大議價空間沽貨，不過，現時仍然以市場價成交為主，低市價甚至蝕讓個案不算普遍，相信至年底前樓價仍然會橫行。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 從太古城減價成交看樓市 2020/12/08 從太古城減價成交看樓市 一、二手齊起動 帶旺整體樓市 2020/11/07 一、二手齊起動 帶旺整體樓市 二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 2020/10/05 二手成交未見突破 買家等埋「大盤」到？ 最新專欄文章 專家樓論 - 兩房價租三房 租金跌未停 今日 兩房價租三房 租金跌未停 專家樓論 - 從太古城減價成交看樓市 2020/12/08 從太古城減價成交看樓市 專家樓論 - 未有數據支持減辣 2020/12/08 未有數據支持減辣 專家樓論 - 疫情雖嚴峻 樓市影響不宜過份悲觀 2020/12/07 疫情雖嚴峻 樓市影響不宜過份悲觀 專家樓論 - 投資者落注細價車位 2020/12/07 投資者落注細價車位 疫情 二手市場 一手市場 樓價 CCL 沙田 啟德 瓏珀山 MONACO 柏傲莊I 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入