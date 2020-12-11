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人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤

國際 09:05 2020/12/11

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英國經濟學家預料，人口老化及逆全球化等趨勢將進一步推高通脹率。

聯合國發表數據，全球人口目前約有77億，其中9%年齡超過65歲。聯合國估計，全球人口於2050年將增至97億，但年齡超過65歲的比重，卻會急增至16%。人口老化是全球必須正視的問題，甚至與全球經濟都息息相關。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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