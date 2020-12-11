人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 國際 09:05 2020/12/11 分享： ▲ 英國經濟學家預料，人口老化及逆全球化等趨勢將進一步推高通脹率。 聯合國發表數據，全球人口目前約有77億，其中9%年齡超過65歲。聯合國估計，全球人口於2050年將增至97億，但年齡超過65歲的比重，卻會急增至16%。人口老化是全球必須正視的問題，甚至與全球經濟都息息相關。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【新冠疫苗】法國下月展開大規模接種 承諾全民免費 2020/12/04 【新冠疫苗】法國下月展開大規模接種 承諾全民免費 【輝瑞疫苗】英女王都無特權 英倡護老院長者優先接種 2020/12/02 【輝瑞疫苗】英女王都無特權 英倡護老院長者優先接種 【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗 2020/11/27 【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗 南韓：北韓物價升匯率波動 金正恩處決匯商巨頭 2020/11/27 南韓：北韓物價升匯率波動 金正恩處決匯商巨頭 最新專欄文章 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 2020/12/04 美國副總統的蛻變 由苦無實權到肩負重任 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 2020/11/27 「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 2020/11/20 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 2020/11/13 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 2020/11/06 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 疫情 全球化 財金政策 通脹 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入