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迷你農地有無得炒 背後風險有幾大？

名家專欄 07:00 2020/12/10

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投資者「劏地」拆售西貢迷你綠化地，在宣傳刊物內又列明有不少賣點，包括特設專車專船接送，又稱會有保安、園藝師等代為打理，甚至有代租服務，這類「另類投資」背後潛在不少風險。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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