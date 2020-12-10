迷你農地有無得炒 背後風險有幾大？ 名家專欄 07:00 2020/12/10 分享： 投資者「劏地」拆售西貢迷你綠化地，在宣傳刊物內又列明有不少賣點，包括特設專車專船接送，又稱會有保安、園藝師等代為打理，甚至有代租服務，這類「另類投資」背後潛在不少風險。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【蝕讓成交】首都廣場30呎舖位35萬沽 原業主慘蝕238萬離場 2020/11/10 【蝕讓成交】首都廣場30呎舖位35萬沽 原業主慘蝕238萬離場 【舖位蝕讓】減辣難阻蝕讓 尖東港晶中心商場舖4年輸252萬 2020/11/26 【舖位蝕讓】減辣難阻蝕讓 尖東港晶中心商場舖4年輸252萬 【蝕讓成交】旺角先達廣場鋪位90萬沽 持貨26年蝕仍90萬 2020/12/08 【蝕讓成交】旺角先達廣場鋪位90萬沽 持貨26年蝕仍90萬 最新專欄文章 專家樓論 - 8年前買入都要輸 今日 8年前買入都要輸 專家樓論 - 業主未蝕入肉 樓市投疫能力仍存 2020/12/09 業主未蝕入肉 樓市投疫能力仍存 專家樓論 - 兩房價租三房 租金跌未停 2020/12/09 兩房價租三房 租金跌未停 專家樓論 - 從太古城減價成交看樓市 2020/12/08 從太古城減價成交看樓市 專家樓論 - 未有數據支持減辣 2020/12/08 未有數據支持減辣 農地 另類投資 西貢 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入