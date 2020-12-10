港股待突破 寄望1月效應

重磅新舊經濟股昨全綫反彈，惟收市升幅減半至不足200點，大市基本仍處高位橫行格局。恒指過去1個月大致受制26000至27000點反覆波動，突破或要寄望新年過後的1月效應。

股市1月效應（January

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