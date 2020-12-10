港股待突破 寄望1月效應 名家專欄 2020/12/10 分享： 重磅新舊經濟股昨全綫反彈，惟收市升幅減半至不足200點，大市基本仍處高位橫行格局。恒指過去1個月大致受制26000至27000點反覆波動，突破或要寄望新年過後的1月效應。 股市1月效應（January ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 小米可見新高 信証：資金認知持續演進 今日 小米可見新高 信証：資金認知持續演進 中聯重科銷售理想 疫後復工定單急增 今日 中聯重科銷售理想 疫後復工定單急增 最新專欄文章 港股半日急彈 突破向上等1月 2020/12/09 港股半日急彈 突破向上等1月 透視中港美 - 迎北水入國指 京東健康炒到聖誕 2020/12/09 迎北水入國指 京東健康炒到聖誕 【新股IPO】京東健康料速入國指科指 新股大即是美 2020/12/08 【新股IPO】京東健康料速入國指科指 新股大即是美 透視中港美 - 特朗普緊咬不放 中資股麻煩續來 2020/12/08 特朗普緊咬不放 中資股麻煩續來 特朗普最後狙擊 中資股損害短綫難逆轉 2020/12/07 特朗普最後狙擊 中資股損害短綫難逆轉 香港 美股 指數 股票 拜登 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入