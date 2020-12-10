  • 20°C
香港時間 : 20201210日 (週四) 02:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股待突破 寄望1月效應

名家專欄 2020/12/10

分享：

重磅新舊經濟股昨全綫反彈，惟收市升幅減半至不足200點，大市基本仍處高位橫行格局。恒指過去1個月大致受制26000至27000點反覆波動，突破或要寄望新年過後的1月效應。

股市1月效應（January

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

小米可見新高 信証：資金認知持續演進
今日
小米可見新高 信証：資金認知持續演進
中聯重科銷售理想 疫後復工定單急增
今日
中聯重科銷售理想 疫後復工定單急增

最新專欄文章

港股半日急彈 突破向上等1月
2020/12/09
港股半日急彈 突破向上等1月
透視中港美 - 迎北水入國指 京東健康炒到聖誕
2020/12/09
迎北水入國指 京東健康炒到聖誕
【新股IPO】京東健康料速入國指科指 新股大即是美
2020/12/08
【新股IPO】京東健康料速入國指科指 新股大即是美
透視中港美 - 特朗普緊咬不放 中資股麻煩續來
2020/12/08
特朗普緊咬不放 中資股麻煩續來
特朗普最後狙擊 中資股損害短綫難逆轉
2020/12/07
特朗普最後狙擊 中資股損害短綫難逆轉
香港 美股 指數 股票 拜登

上一篇文章

一圖勝萬言

下一篇文章

申洲增長加快 消費政策見效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版