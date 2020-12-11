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二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？

名家專欄 10:00 2020/12/11

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過去半年二手樓價平穩，但市民收入萎縮，此消彼長之下，今年第3季的二手置業痛苦指數進一步上升至18.8點的歷史高位，隨著市民家庭收入持續下跌，痛苦指樓恐怕會繼續上升，要政府為住宅市場「減辣」似乎就更難。

...

欄名 : 樓市分析

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