二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 名家專欄 10:00 2020/12/11 分享： 過去半年二手樓價平穩，但市民收入萎縮，此消彼長之下，今年第3季的二手置業痛苦指數進一步上升至18.8點的歷史高位，隨著市民家庭收入持續下跌，痛苦指樓恐怕會繼續上升，要政府為住宅市場「減辣」似乎就更難。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 失業率升 樓價不受影響？ 2020/10/29 失業率升 樓價不受影響？ 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 2020/12/02 先住後付兼長成交期付款延伸至超豪宅 帶動一手樓價飆升 最新專欄文章 大學講師也要租房住 樓市有何啟示 今日 大學講師也要租房住 樓市有何啟示 零售旺季不再來 舖市復甦無期 2020/12/09 零售旺季不再來 舖市復甦無期 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 2020/12/08 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 呎價3萬蚊買1房 2020/12/07 呎價3萬蚊買1房 通過後又如何？ 2020/12/05 通過後又如何？ 經濟衰退 樓價 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入