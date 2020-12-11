大學講師也要租房住 樓市有何啟示 名家專欄 08:00 2020/12/11 分享： 新冠肺炎疫情對各行各業均構成嚴重衝擊，市民為應對未來經濟轉差紛紛節衣縮食，最先削減的便是租金支出，即使在大學任教的講師，為節省租金支出，只在屯門聚康山莊分租1間60平方呎的細房。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【直擊單位】嶺大教職員5300元平租聚康山莊「房間」 貪屋苑有大型會所 2020/12/09 【直擊單位】嶺大教職員5300元平租聚康山莊「房間」 貪屋苑有大型會所 1家3口兼養4大長老 無公屋要租樓 剩2500元家用做日常開支 2020/12/10 1家3口兼養4大長老 無公屋要租樓 剩2500元家用做日常開支 中原：11月私樓平均呎租33.8元 按月微升0.3% 2020/12/10 中原：11月私樓平均呎租33.8元 按月微升0.3% 最新專欄文章 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 今日 二手痛苦指數越升越高 政府減辣無望？ 零售旺季不再來 舖市復甦無期 2020/12/09 零售旺季不再來 舖市復甦無期 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 2020/12/08 第四波疫情後會否再現一手推盤潮？ 呎價3萬蚊買1房 2020/12/07 呎價3萬蚊買1房 通過後又如何？ 2020/12/05 通過後又如何？ 二手市場 裁員 大學 機艙服務員 屯門 聚康山莊 嘉湖山莊 東堤灣畔 菁雋 黃埔花園 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入