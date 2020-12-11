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大學講師也要租房住  樓市有何啟示 

名家專欄 08:00 2020/12/11

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新冠肺炎疫情對各行各業均構成嚴重衝擊，市民為應對未來經濟轉差紛紛節衣縮食，最先削減的便是租金支出，即使在大學任教的講師，為節省租金支出，只在屯門聚康山莊分租1間60平方呎的細房。

...

欄名 : 樓市分析

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