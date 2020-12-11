疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 國際 15:55 2020/12/11 分享： 新冠病毒疫苗第一針，周二在英國一名90歲老婦身上接種，標誌環球抗疫行動進入全新階段。有疫苗可打，疫情終結有期，無疑值得高興，卻又衍生出一個新的問題︰英國的民調由始至終都顯示，相當多國民不信疫苗，根本無意注射。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 2020/12/04 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 2020/12/07 Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 今日 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 2020/12/09 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 2020/12/08 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 最新專欄文章 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 2020/12/10 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 2020/12/09 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 2020/12/08 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 2020/12/07 Facebook「審查」太霸道 MeWe真是樂土？ 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 2020/12/04 耶倫穩坐財長位置 卻怕加劇民主黨分裂 疫情 傳染病 約翰遜 英國 冠狀病毒 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 全球大流行 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入