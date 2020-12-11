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疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推

國際 15:55 2020/12/11

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新冠病毒疫苗第一針，周二在英國一名90歲老婦身上接種，標誌環球抗疫行動進入全新階段。有疫苗可打，疫情終結有期，無疑值得高興，卻又衍生出一個新的問題︰英國的民調由始至終都顯示，相當多國民不信疫苗，根本無意注射。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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