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中海油驚見10厘息 撈底無得輸?

名家專欄 2020/12/11

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美國針對中資股制裁行動陰霾揮之不去，受影響股份中以中海油（00883）受創最深。自上周一傳出被制裁消息後，股價已累挫3成。中海油素來為高息藍籌股，價跌息升，現價股息率昨觸及10厘大關，引得一眾「好息」

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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