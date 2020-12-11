中海油驚見10厘息 撈底無得輸? 名家專欄 2020/12/11 分享： 美國針對中資股制裁行動陰霾揮之不去，受影響股份中以中海油（00883）受創最深。自上周一傳出被制裁消息後，股價已累挫3成。中海油素來為高息藍籌股，價跌息升，現價股息率昨觸及10厘大關，引得一眾「好息」 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 藥明巨諾潛力巨 高盛睇32.02元 今日 藥明巨諾潛力巨 高盛睇32.02元 百勝復甦良好 估值低於同業 今日 百勝復甦良好 估值低於同業 最新專欄文章 【美國制裁】中海油10日跌3成 高息冠藍籌值博? 2020/12/10 【美國制裁】中海油10日跌3成 高息冠藍籌值博? 透視中港美 - 港股待突破 寄望1月效應 2020/12/10 港股待突破 寄望1月效應 港股半日急彈 突破向上等1月 2020/12/09 港股半日急彈 突破向上等1月 透視中港美 - 迎北水入國指 京東健康炒到聖誕 2020/12/09 迎北水入國指 京東健康炒到聖誕 【新股IPO】京東健康料速入國指科指 新股大即是美 2020/12/08 【新股IPO】京東健康料速入國指科指 新股大即是美 特朗普 藍籌股 制裁 石油 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入