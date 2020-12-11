中海油驚見10厘息 撈底無得輸?

美國針對中資股制裁行動陰霾揮之不去，受影響股份中以中海油（00883）受創最深。自上周一傳出被制裁消息後，股價已累挫3成。中海油素來為高息藍籌股，價跌息升，現價股息率昨觸及10厘大關，引得一眾「好息」

...