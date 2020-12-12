美二三綫股狂升派對 亞洲客成推手

美股11月中下旬後市況大為好轉，中小型二三綫股更大爆發，動輒錄得倍數回報，例如據報利用自身技術協助美國政府找出基地組織（al-Qaeda）前領袖拉登（Osama bin Laden）所在地的帕蘭泰爾技

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