美二三綫股狂升派對 亞洲客成推手 名家專欄 2020/12/12 分享： 美股11月中下旬後市況大為好轉，中小型二三綫股更大爆發，動輒錄得倍數回報，例如據報利用自身技術協助美國政府找出基地組織（al-Qaeda）前領袖拉登（Osama bin Laden）所在地的帕蘭泰爾技 ... 撰文 : 莫亦熙 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 新舊經濟股炒完 IPO火熱乃凶兆？ 2020/12/11 新舊經濟股炒完 IPO火熱乃凶兆？ 交易講場 - 孫正義私有化軟銀不難？ 又是阿里作怪 2020/12/10 孫正義私有化軟銀不難？ 又是阿里作怪 交易講場 - 巴菲特寶刀未老 押注新股又再贏 2020/12/09 巴菲特寶刀未老 押注新股又再贏 交易講場 - 脫歐貿談若成事 買英股價滙齊賺 2020/12/08 脫歐貿談若成事 買英股價滙齊賺 交易講場 - 富時指數跟隨美制裁 恐累中芯中移動 2020/12/07 富時指數跟隨美制裁 恐累中芯中移動 美股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 蔚來（美：NIO） Square（美：SQ） Zoom Video（美：ZM） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入