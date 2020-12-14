買家疫市「尋寶」小心中伏 名家專欄 07:00 2020/12/14 分享： 有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。疫市之下有業主沽貨賣樓，同時亦會有買家疫市尋寶，但準買家須留意經濟前景不穩之下，銀行估價及按揭態度態度審慎，特別高風險行業，有意入市前宜做好準備。 ... 欄名 : 專家樓論 相關文章 【樓價2021】戴德梁行料明年上半年住宅價跌5% 甲廈舖位租金未見底 2020/12/09 【樓價2021】戴德梁行料明年上半年住宅價跌5% 甲廈舖位租金未見底 【樓價指數】 CCL按周回升1.26% 升幅為56周最多 2020/12/11 【樓價指數】 CCL按周回升1.26% 升幅為56周最多 【新冠疫苗】明年可注射疫苗 樓價又可升過？ 2020/12/11 【新冠疫苗】明年可注射疫苗 樓價又可升過？ 最新專欄文章 專家樓論 - 移民盤接力 成尋寶對象 今日 移民盤接力 成尋寶對象 專家樓論 - 「1188」 大價新盤成交解密 2020/12/11 「1188」 大價新盤成交解密 專家樓論 - 迷你農地有無得炒 背後風險有幾大？ 2020/12/10 迷你農地有無得炒 背後風險有幾大？ 專家樓論 - 8年前買入都要輸 2020/12/10 8年前買入都要輸 專家樓論 - 業主未蝕入肉 樓市投疫能力仍存 2020/12/09 業主未蝕入肉 樓市投疫能力仍存 二手市場 按揭保險 估價 銀行 航空業 沙田 東涌 沙田第一城 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入