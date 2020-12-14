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買家疫市「尋寶」小心中伏

名家專欄 07:00 2020/12/14

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有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。疫市之下有業主沽貨賣樓，同時亦會有買家疫市尋寶，但準買家須留意經濟前景不穩之下，銀行估價及按揭態度態度審慎，特別高風險行業，有意入市前宜做好準備。

...

欄名 : 專家樓論

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