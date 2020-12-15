▲ 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴

離年底英國脫歐後過渡期結束僅剩約半個月，英國與歐盟的談判繼續僵持，原定周日的死綫再度延期。惟坊間對死綫一拖再拖卻反應不大，英鎊上落幅度也是1%左右，情況就如狼來了故事中的村民，早已當死綫永遠不死，已對脫歐談判感到麻木。

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