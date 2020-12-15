英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 國際 08:05 2020/12/15 分享： ▲ 英歐老本所剩無幾 談判只能無限輪迴 離年底英國脫歐後過渡期結束僅剩約半個月，英國與歐盟的談判繼續僵持，原定周日的死綫再度延期。惟坊間對死綫一拖再拖卻反應不大，英鎊上落幅度也是1%左右，情況就如狼來了故事中的村民，早已當死綫永遠不死，已對脫歐談判感到麻木。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 2020/12/14 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 2020/12/11 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 2020/12/10 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 2020/12/11 人口老化推高通脹 疫情更令全球百上加斤 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 2020/12/09 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 最新專欄文章 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 2020/12/14 美國潛藏民主炸彈──選舉人投票程序 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 2020/12/11 疫苗強制接種損人權 民主社會誰敢推 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 2020/12/10 外行人管內行人 拜登自打嘴巴？ 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 2020/12/09 新冠疫苗大國優先 窮國小國點算？ 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 2020/12/08 拜登重用「降將」抗疫 凸顯特朗普無能 政治 歐洲 英國 歐盟 脫歐 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入