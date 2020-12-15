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憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署

名家專欄 2020/12/15

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港股昨繼續窄幅上落，市場觀望美國聯儲局本港時間周四凌晨議息會後聲明，大市觀望意味濃。美國儲局今次會議會否加碼「放鴿」，成為市場觀望焦點，中綫或繼續主導全球股滙債市後向。

今次聯儲局例會所以令市場期待，主

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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