憧憬儲局再放鴿 港股投資怎部署 名家專欄 2020/12/15 分享： 港股昨繼續窄幅上落，市場觀望美國聯儲局本港時間周四凌晨議息會後聲明，大市觀望意味濃。美國儲局今次會議會否加碼「放鴿」，成為市場觀望焦點，中綫或繼續主導全球股滙債市後向。 今次聯儲局例會所以令市場期待，主 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 舜宇出貨量 明春將改善 今日 舜宇出貨量 明春將改善 最新專欄文章 美聯儲局本周議息 有何值得期待? 2020/12/14 美聯儲局本周議息 有何值得期待? 透視中港美 - 中海油驚見10厘息 撈底無得輸? 2020/12/11 中海油驚見10厘息 撈底無得輸? 【美國制裁】中海油10日跌3成 高息冠藍籌值博? 2020/12/10 【美國制裁】中海油10日跌3成 高息冠藍籌值博? 透視中港美 - 港股待突破 寄望1月效應 2020/12/10 港股待突破 寄望1月效應 港股半日急彈 突破向上等1月 2020/12/09 港股半日急彈 突破向上等1月 疫情 美滙指數 國債 滬深300指數 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入